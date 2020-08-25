العاهل الأردني يدعم أمن مصر و"استقلال" العراق

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقوف عمان بجانب مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددا في الوقت نفسه على دعم بلاده لوحدة العراق واستقلاله السياسي والتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه الداخلية.



جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما الملك عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في عمان اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قبيل انعقاد القمة الثلاثية بين البلدان الثلاثة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد وتناول لقاء الملك مع الرئيس المصري، العلاقات الثنائية وآخر التطورات بالمنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما بحثا آليات التعاون والتنسيق بهدف الحد من انتشار وباء كورونا، والتخفيف من آثاره الإنسانية والاقتصادية.

وأكد الزعيمان اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية المصرية، والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة، بخاصة الاقتصادية والاستثمارية، وقطاع الطاقة، والتبادل التجاري.

وشددا على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم القضايا العربية.

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وتطرق اللقاء إلى جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شمولي، حيث أكد الملك عبدالله ضرورة دعم الجهود التي تبذلها مصر بهذا الخصوص، لحماية أمنها واستقرارها.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدّد العاهل الأردني التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال لقاء الملك عبدالله مع رئيس الوزراء العراقي، جرى التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع بلديهما والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا.

ولفت العاهل الأردني، خلال اللقاء، إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية في جميع المجالات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وزيادة التبادل التجاري.

وشدد على وقوف الأردن إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه، واستقلاله السياسي، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية.

وجرى بحث الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.



من جهته، ثمن رئيس الوزراء العراقي الدعم الذي يقدمه الأردن للعراق لمواجهة فيروس كورونا.