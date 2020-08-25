الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة المزيد

كلف الرئيس السوري بشار الأسد حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة في البلد الذي يعاني من تردٍ سياسي واقتصادي واجتماعي بعد نحو عقد من الحرب الأهلية والتصدي للتنظيمات الإرهابية.



وقالت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأسد كلف عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات برلمانية في يوليو/ تموز.



وكان عرنوس رئيسا للحكومة المنتهية ولايتها وعينه الأسد في يونيو/حزيران محل عماد خميس في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية طاحنة وانخفاضا في قيمة عملتها.

ومنتصف الشهر الماضي، شهدت سوريا ثالث انتخابات برلمانية بعد اندلاع النزاع في مارس/آذار 2011، وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل/نيسان على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.