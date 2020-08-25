الخليج 365الثلاثاء 2020/8/25 03:52 م بتوقيت أبوظبي
كلف الرئيس السوري بشار الأسد حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة في البلد الذي يعاني من تردٍ سياسي واقتصادي واجتماعي بعد نحو عقد من الحرب الأهلية والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وقالت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأسد كلف عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات برلمانية في يوليو/ تموز.
وكان عرنوس رئيسا للحكومة المنتهية ولايتها وعينه الأسد في يونيو/حزيران محل عماد خميس في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية طاحنة وانخفاضا في قيمة عملتها.
ومنتصف الشهر الماضي، شهدت سوريا ثالث انتخابات برلمانية بعد اندلاع النزاع في مارس/آذار 2011، وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل/نيسان على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.