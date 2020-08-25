في تسجيل مسرّب... شقيقة ترامب تصف شقيقها "بالكذاب" وتهاجم سياساته المتعلّقة بالهجرة

نشرت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) تسجيلا مسربا لشقيقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكبرى تنتقد فيه إدارته لشؤون البلاد وتهاجم سياساته المتعلقة بالهجرة والتي بموجبها تم فصل أطفال مهاجرين عن ذويهم الذين لا يحملون وثائق هجرة، ووضعهم في مراكز إيواء كبيرة قرب الحدود مع المكسيك.

ووفقا للتسجيل الصوتي، فقد وصفت ماريان ترامب باري، القاضية الفدرالية السابقة، شقيقها الرئيس بالكذب وتغيير روايته للأحداث.

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وقالت في محادثة سجلتها سرا ابنة أخيها ماري ترامب ووجدت طريقها إلى وسائل الإعلام السبت إن "كل ما يريده (ترامب) هو إثارة إعجاب قاعدته الانتخابية" وإنه "لا يتحلى بأي مبادئ".

وردا على نشر التسجيلات المسرّبة، أصدر البيت الأبيض أول أمس السبت ، تصريحا للرئيس دونالد ترامب جاء فيه "كل يوم (يطالعوننا) بشيء جديد، من يكترث لذلك. أفتقد أخي وسأواصل العمل الجاد من أجل الشعب الأميركي. قد لا يتفق الجميع على ذلك، ولكن النتائج واضحة. ستصبح بلادنا قريبًا أقوى من أي وقت مضى.