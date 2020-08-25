الصين/ إغلاق شركة المياه المحلية بعد إصابة 500 شخص ببكتيريا بسبب المياه الملوثة

أصيب مئات الأشخاص في شرق الصين ببكتيريا قد تسبب التهابا معويا حادا بعدما شربوا مياها ملوثة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين، ما أدى إلى إغلاق شركة المياه المحلية.
وأصيب نحو 500 من سكان مدينة باووي الريفية على بعد نحو 550 كيلومترا غرب شانغهاي بالحمى والإسهال منذ الأسبوع الماضي.
وجاء في تقرير أعدته السلطات المحلية، أن السكان أصيبوا ببكتيريا شيغيلا، وهي جرثومة تسبب الزحار (ديزنتيريا).
وأغلقت شركة المياه المحلية وأدخل نحو 300 شخص إلى المستشفى، حسب ما أفاد به مسؤولون.
وتشكل نظافة المياه مشكلة في غالبية مناطق الصين حتى في المدن الغنية، حيث يعتمد الكثير من السكان على المياه المعلبة أو يعمدون إلى غليها.
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