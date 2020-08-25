في حصيلة قياسية: ليبيا تسجل وفاة 11 شخصا وإصابة 572 شخصا بكورونا في يوم واحد

أعلن مركز مكافحة الأمراض الليبى، فى بيان اليوم الاثنين 24 أوت 2020، تسجيل 572 إصابة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات 11 ألف إصابة، مقابل شفاء 1.096 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد، و11 وفاة في حصيلة قياسية، ليصل عدد الوفيات 199 حالة.

وفى وقت سابق أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بليبيا تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 10 آلاف و121 حالة، وأضاف المركز - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، وشفاء 6 حالات، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الحالات النشطة بلغ 8 آلاف و888 حالة.