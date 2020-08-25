كاليفورنيا/ 585 حريقا اندلع ليلة أمس و أوامر بإجلاء 119 ألف شخص

أشارت شبكة "سي إن بي سي"، أن 585 حريقًا اندلع بالولاية ، وهو ما أدى إلى احتراق 900 ألف فدان من الأرضي، وقتل 5 أشخاص، وتسبب في صدور أوامر بإجلاء 119 ألف شخص.

ووفقا لوكالة مكافحة الحرائق في الولاية "كال فاير" تشهد منطقتا "إل إن يو لايتينغ" و"إس سي يو لايتينغ"، حريقين هما ثاني ورابع أكبر الحرائق في تاريخ الولاية.

و أدى حريق آخر، يطلق عليه "سي زد يو لايتينغ فاير" في مقاطعتي "سانتا كروز" و"سان ماتيو"، إلى إجلاء أكثر من 64 ألف شخص في نطاقه.