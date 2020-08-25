وزير الصحّة الإيطالي: "لن يكون لدينا إغلاق جديد"

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن حكومة بلاده لا تدرس إغلاقا جديدا للحد من الإصابات بفيروس كورونا، رغم الزيادة في عدد الإصابات المسجلة في الشهر الماضي.
وأضاف سبيرانزا لصحيفة "لا ستامبا" اليومية، أمس الأحد: "لن يكون لدينا إغلاق جديد".
و أشار إلى أن الوضع الحالي لا يمكن مقارنته بشهري فيفري ومارس، عندما كان المرض ينتشر خارج نطاق السيطرة، وكان من الصعب تعقب المصابين وعزلهم"".
قالت وكيلة وزارة الصحة، ساندرا زامبا، في مقابلة منفصلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، إنها مقتنعة بأن إيطاليا لن تفرض إغلاقا على مستوى البلاد، لكنها لم تستبعد فرض قيود على المناطق التي تشهد ارتفاعا في أعداد المصابين.
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