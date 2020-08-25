فلسطين تُسجل 585 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 585 إصابة جديدة بكورونا المستجد وثلاث حالات وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ذكرت وزارة الصحة أن حالات الوفاة الثلاث كانت في محافظتي الخليل ونابلس.



وقالت الكيلة في تصريح صحفي إن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 231 حالة تلتها

القدس بإجمالي 157 إصابة، إضافة إلى أربع إصابات في قطاع غزة بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.وأشارت إلى أن هناك 28 مريضًا من المصابين "في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس بلغ 26173 إصابة تعافى منها 17669 فيما بلغت حالات الوفاة 150 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.