الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع جنوب قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال، موقعًا وأرضًا زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ Advertisements واحد على الأقل موقعًا شرق مدينة رفح ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة للاستهداف. واحد على الأقل موقعًا شرق مدينة رفح ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة للاستهداف. كما أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة رفح قذيفتين صوب أرض زراعية قرب معبر "صوفا" شمال شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين القاطنين بالقرب من موقع الاستهداف.

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