روسيا تستعرض منظومات حديثة لأسلحة المدرعات في منتدى الجيش 2020

تستعرض الشركات الروسية المشاركة في فعاليات منتدى "الجيش-2020" العديد من نماذج الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة، وأبرزها تقنيات توجيه المدرعات وأسلحتها.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم الأخباري، من بين أبرز المعروضات في فعاليات المنتدى لهذا العام ظهرت منظومة Vityaz المتطورةالمخصصة لتوجيه أسلحة مدرعات BMP-3 الروسية.
وتبعًا لسيرغي كوبتسوف،مدير مركز ELINS الروسي الذي طور المنظومة فإن "Vityaz مزودة بأداتي توجيه تعتمدان على 4 كاميرات بصرية، وعلى كاميرات حرارية، وأجهزةليزرية لقياس المسافات".
والمميز في هذه المنظومة تبعًا لكوبتسوف هو أن تقنياتها تساعد في اكتشاف الأهداف وتوجيه الأسلحة في الظلام أو في الظروف التي تعجز فيها عين الموجه عن الرؤية جيدا، كما أن أقسامها الخارجية ثبتت على هياكل متحركة تدور بزوايا مختلفة لتؤمن رؤية شاملة لمحيط المدرعة والأهداف المعادية.
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