الكويت: شفاء 477 حالة مُصابة بكورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء 477 حالة من كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 73 ألفا و402 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان اليوم - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ477 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال

المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.