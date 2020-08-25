الأمن القومي الروسي: 75% من الهجمات الإلكترونية حول العالم مصدرها أمريكا

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي أوليج خراموف أن حوالي 75% من الهجمات الإلكترونية في العالم تتم من داخل الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال خراموف - في تصريحات صحفية، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم /الثلاثاء/ - "إن الأمريكيين يتصدرون الإحصاءات المتعلقة بالأنشطة الضارة بحجم كبير، حيث وصل حجم الهجمات الإلكترونية في الفترة 2016 ــ 2019،

والتي مصدرها الولايات المتحدة إلى ما بين 40 إلى 70%".. وأضاف "أن من 2 إلى 7% من الهجمات الإلكترونية في العالم تأتي من روسيا".



وكانت قد أعلنت شركة الأمن السيبراني الروسي كاسبرسكي لاب قد أعلنت، في وقت سابق، أنها حددت مجموعة من المتسللين، الذين نفذوا

تجسسا إلكترونيا ضد موظفي الحكومات والمنظمات العسكرية في دول عدة.



وبحسب خبراء الشركة، فقد هاجمت مجموعة "القبيلة الشفافة" في الفترة من يونيو عام 2019 وحتى نفس الشهر من عام 2020 أكثر من ألف هدف في 27 دولة.



وأوضح الخبراء أن معظم الأهداف كانت في أفغانستان وباكستان والهند وإيران وألمانيا، واستخدمت المجموعة برمجية حصان طروادة الخبيثة للتحكم عن بعد "كريمسون"، والتي تتسلل إلى أجهزة الكمبيوتر متخفية في صورة برامج شرعية للقيام بحملات تجسس.