ألمانيا: تسوية النزاعات حول الغاز في شرق المتوسط ​​ممكنة فقط وفق القانون الدولي

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن تسوية النزاعات حول الغاز في شرق البحر المتوسط ​​ممكنة فقط على أساس القانون الدولي ومن خلال الحوار الصادق. ووفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقال الوزير الألماني قبيل توجهه في زيارة عمل إلى أثينا وأنقرة، اليوم الثلاثاء: "تركيا واليونان، حلفاؤنا في الناتو، لا يمكن إيجاد حل للنزاعات حول احتياطيات الغاز

الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلا على أساس القانون الدولي ومن خلال الحوار الصادق مع بعضهم البعض".

وأضاف ماس: "لا تؤثر التوترات على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا فقط، ولكن المزيد من التصعيد يمكن أن يضر الجميع، وقبل كل شيء المشاركين في المكان".

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هذا وانتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، إشعار "نافتكس" الذي أصدرته اليونان للسفن في شرق المتوسط، قائلا إن أثينا ستكون مسؤولة عن النزاعات في المنطقة.

ووصف أردوغان، في كلمته، عقب ترأسه اجتماعًا للحكومة، إخطار "نافتكس" اليوناني بأنه عمل يهدد السلامة الساحلية والملاحية لجميع السفن في المنطقة.

وأضاف أن "اليونان زجت بنفسها في فوضى لا تستطيع الخروج منها، عبر إعلان "نافتكس" الصادر عنها في شرق المتوسط، وانتهاكها للقانون الدولي وعلاقات الجوار".