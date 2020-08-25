قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بالفيديو، إن حوالي 120 مليون شخص من العاملين في قطاع السياحة، قد يفقدون وظائفهم بسبب آثار وباء فيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف غوتيريش: "قطاع السياحة، يوظف واحدا منكل عشرة أشخاص على وجه الأرض، ويوفر سبل العيش لمئات الملايين غيرهم".
وأشار الأمين العام إلى أن وباء فيروس كورونا، يدمر صناعة السياحة. ووفقا له، في الأشهر الخمسة الأولى من عام2020 "تراجعت التدفقات السياحية الدولية بأكثر من النصف ، وانخفضت عائدات خدمات السياحة الدولية، بمقدار 320 مليار دولار تقريبا".
وقال غوتيريش: "هناك حوالي 120 مليون وظيفة معرضة بشكل مباشر للخطر في قطاع السياحة، والعديد منها في الاقتصاد غير الرسمي أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل النساء والشباب نسبة كبيرة من العاملين".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 120 مليون من العاملين في قطاع السياحة سيفقدون وظائفهم بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.