الصحة العمانية: إجمالي إصابات كورونا بلغ 84652 حالة

أعلنت الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 84652 إصابة والوفيات 642 والمتعافين 79147 لتصل نسبة الشفاء إلى 93.4%.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 47 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406 والمنومين في العناية المركزة 151.

أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 47 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406 والمنومين في العناية المركزة 151. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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