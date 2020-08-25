بدعوى إخفاء علاقاته بالصين.. السلطات الأمريكية توقف باحثاً في وكالة “ناسا” الفضائية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 9 دقائق

بعد أزمة إغلاق السفارات المتبادلة بين بكين وواشنطن، يبدو أن السلطات الامريكية مستمرة في حملتها بحق أي من الكوادر العلمية المرتبطة ببكين.

وفي هذا الصعيد، أوقفت السلطات الأمريكية البروفيسور جينغدونغ تشنغ، يوم الأحد، ووجهت له تهمة إخفاء ارتباطاته بمؤسسات صينية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن تشنغ (53 سنة) يعمل أستاذا في جامعة “إي آند إم” بتكساس، فضلا عن كونه باحثا في وكالة ناسا.

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وتدعي التهم أن تشنغ تعمد لسنوات إخفاء ارتباطه وتعاونه مع شركات وجامعات صينية وأجنبية، ما يتنافى مع بنود العقد الذي وقعه مع وكالة الفضاء الأمريكية.

كما تشير التهم إلى أن تشنغ شغل مناصب بحثية كبيرة في جامعة غواندونغ الصينية، وهو ما أخفاه عن وكالة ناسا.

من جهته، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي عن استعداده لملاحقة “الأفراد الذين يقوضون مؤسساتنا البحثية والوكالات الحكومية الأمريكية من خلال إخفاء مشاركتهم في برامج توظيف المواهب الصينية”.