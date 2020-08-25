ظريف يصف بومبيو بـ “الخارج عن القانون ” لتسليحه الإمارات في مواجهة إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الأميركي مايك بومبيو بعد تصريحاته في الامس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بيع الأسلحة للإمارات بهدف الدفاع عن نفسها أمام إيران… بالخارج عن القانون، وبأنه لا يتردد في انتهاك قوانين أميركا.

كلام ظريف اتى من خلال تغريدة عبر صفحته على “تويتر” قال فيها ” أن بومبيو صرح بذلك وهو يقف إلى جانب رئيس وزراء دولة (إسرائيل) تعتبر أكبر تهديد نووي في العالم، وأن بلاده تنوي إرسال مزيد من السلاح إلى المنطقة لإغراقها بالسلاح في الوقت الذي تحاول فيه منع إيران من التعاون الدفاعي المشروع مع دول العالم”، معتبراً أن “وجود الولايات المتحدة في المنطقة مجرد وهم، وبهدف سلب ثروات الدول الخليجية”.

Advertisements

وأضاف أن ايران مارست الكثير من ضبط النفس تجاه الأزمات، ولا تزال تفضل التعاون مع دول المنطقة، مؤكداً أن طهران مقتنعة بحاجة المنطقة إلى تعامل جديد بين دولها، وأن استمرار الوضع الراهن سينتهي بكارثة على الجميع، كما وجه سهامه الى أبو ظبي منتقدا كما قال “اقامتها علاقات بأكبر عدو تاريخي للعرب عبر فتح أبوابها للكيان الإسرائيلي”، واضاف ظريف “إن تحقيق الأمن الجماعي عبر التعاون بين دول المنطقة ليس شعارا، وإن إيران مستعدة لتطبيقه عمليا.”

كما صوب ظريف على ادارة الرئيس دونالد ترامب بارفاقه تغريدته بمقال من صحيفة “نيويورك تايمز” تحدث عن مخالفتها لقوانين الحد من التسلح، من خلال بيع أسلحة وطائرات بدون طيار للسعودية والإمارات.

وفي الامس أكد الوزير بومبيو على أن واشنطن ستستمر في دعم الإمارات بكل ما تحتاجه من معدات من أجل الدفاع عن نفسها، وفيما يخص التطبيق لفت بومبيو إلى أن هذه خطوة جديدة في اتجاه تحقيق رؤية الرئيس ترامب لشرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا، منوها باعتقاده بأن دول عربية أخرى تنضم إلى السلام مع إسرائيل. كما رحب بومبيو بدعم إسرائيل ودول الخليج لقرار فرض العقوبات على طهران.