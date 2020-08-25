كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تعلن شفاء 477 حالة جديدة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة في الكويت، شفاء 477 إصابة من فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب وزارة الصحة الكويتية، بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا، في البلاد 73402 حالة.

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 571 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد وصل إلى 80528 حالة.

وشهدت الكويت، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

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وقد أعلنت السلطات الصحية في الكويت، عن شفاء 506 حالات من فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 71.770 حالة.

وأشارت السلطات الصحية الكويتة، إلى أن تلك الحالات تمثلت إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم الخميس، عن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وسجلت وزارة الصحة في الكويت، 622 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة.