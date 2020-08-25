اخبار العالم

تسجيل أكثر 60 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل أكثر 60 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ما يزيد على 60 ألف إصابة جديدة بفيروس لليوم السابع على التوالي، إذ انتقل تفشي الوباء من المدن الكبرى إلى المدن الأصغر.

 

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 60975 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3.17 مليون.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الهندية، زادت حالات الوفاة بواقع 848 حالة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58390 حالة.

Advertisements

 

وفي وقت سابق وزارة الخارجية الهندية، أنها تقدمت بطلب لروسيا لتزويدها ببيانات ومعلومات حول اللقاح الروسي الجديد "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا.

 

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، قال إن البيانات والمعطيات حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مطلوبة من قبل مجموعة الخبراء الوطنية الهندية، التي ستفحص جميع اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن وتحدد أي منها ستتعاقد على انتاجه في الهند.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا