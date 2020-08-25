كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل أكثر 60 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ما يزيد على 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السابع على التوالي، إذ انتقل تفشي الوباء من المدن الكبرى إلى المدن الأصغر.

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 60975 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3.17 مليون.

ووفقًا لوزارة الصحة الهندية، زادت حالات الوفاة بواقع 848 حالة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58390 حالة.

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وفي وقت سابق وزارة الخارجية الهندية، أنها تقدمت بطلب لروسيا لتزويدها ببيانات ومعلومات حول اللقاح الروسي الجديد "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، قال إن البيانات والمعطيات حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مطلوبة من قبل مجموعة الخبراء الوطنية الهندية، التي ستفحص جميع اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن وتحدد أي منها ستتعاقد على انتاجه في الهند.