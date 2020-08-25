بسبب عدم احترامه لوقت العمل.. سلطات طنجة تغلق مقهى وتحجز كراسيه – فيديو

أقدمت سلطات طنجة، أمس الاثنين، على إغلاق مقهى في منطقة البلاصاطورو، بسبب عدم إلتزام صاحبه بوقت العمل، بعد صدور قرار بالإغلاق في الساعة الثامنة مساء، إذ حجزت كراسيه، وأغلقت أبوابه.
وجاء غلق المقهى المذكور، وحجز كراسيه في إطار حملة روتينية بقيادة عامل الملحق لوزارة الداخلية وباشا منطقة الشرف_مغوغة وقياد الأربع للمنطقة، ورئيس الدائرة الأمنية العاشرة، الموجودة في تراب المنطقة.
“اليوم24″حضر عملية الإغلاق، وقدم لكم المشاهد التالية:
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