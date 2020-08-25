رئيس جماعة الرشيدية يعلن إصابته بكورونا.. خضع للتحاليل بعد ارتفاع الحرارة وفقدان الشم

أعلن رئيس جماعة الرشيدية، عبد الله هناوي، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما كانت نتائج التحاليل التي خضع لها للكشف عن الفيروس، إيجابية.
ونشرت جماعة الرشيدية اليوم الثلاثاء، أن الهناوي بادر لطلب إجراء الفحص في مستشفى مولاي علي الشريف بعد شعوره بارتفاع طفيف في درجة الحرارة وبعض الإعياء تلاه فقدان لحاسة الشم.
ويوضح الرئيس أنه أصيب بالفيروس رغم التزامه بالاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس كاستعمال الكمامة والحرص على الغسل المتكرر لليدين وتفادي المصافحة، وهو ما يدل على ضرورة المزيد من الحرص على اتباع توجيهات وزارة الصحة المتعلقة بالاحتياطات اللازمة.
يؤكد الرئيس أنه سيلتزم بالعزل الصحي في البيت متبعا البروتوكول العلاجي الخاص تحت إشراف المصالح الصحية المختصة، كما أن المخالطين من أفراد الأسرة وأعضاء المجلس وموظفي الجماعة سيخضعون للفحوصات الطبية اللازمة لكشف الفيروس، مبينا أنه لم تظهر على أيٍّ منهم لحد الساعة أية علامات للفيروس.
كما يخبر الرئيس المواطنين بأنه سيتابع عمله عن بعد، وأن الإصابة بالفيروس لن تمنعه من القيام بعمله خصوصا أن وضعه الصحي لا يدعو للقلق.
ووجه رئيس جماعة الرشيدية دعوة للمواطنين إلى عدم الاستهانة بالفيروس وخطورة انتشاره، والحرص على اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتزام كامل الجدية في اتباع توجيهات السلطات الصحية والإدارية، خاصة في ظل الوضعية الصحية الصعبة التي تعرف انتشارا واسعا للفيروس في إقليم الرشيدية، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية.
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