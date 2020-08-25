الصحة الفلسطينية: نسبة المتعافين من كورونا بلغت 67.5%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المحافظات، و1459 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة تعافٍ على أساس يومي منذ بدء جائحة كورونا".

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إن "نسبة الشفاء ارتفعت إلى 67.5%، بينما انخفضت نسبة الإصابات النشطة إلى 31.9%، في حين استقرت نسبة الوفاة عند 0.6%".

وتابعت: "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 3 وفيات جديدة، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس".

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وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (231)، محافظة نابلس (21)، محافظة بيت لحم (47) محافظة قلقيلية (32)، محافظة رام الله والبيرة (56)، محافظة جنين (2)، محافظة أريحا والأغوار (18)، محافظة سلفيت (4)، محافظة طولكرم (10)، طوباس (3)، محافظة القدس (157) بينها 37 في الضواحي، قطاع غزة (4)".

وتابعت أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة بيت لحم (280)، ضواحي القدس (172)، مدينة القدس (167)، محافظة سلفيت (10)، محافظة طولكرم (12)، محافظة الخليل (793)، محافظة طوباس (2)، محافظة نابلس (23)".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 28 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى موصولون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.