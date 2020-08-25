استئناف أعمال البحث عن شاب من القدس قرب شاطئ يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجددت أعمال البحث عن الشاب المقدسي عبد الرحمن شهوان (17 عاما) من مدينة القدس، بعدما فقدت آثاره على شاطئ مدينة "بات يام" جَنُوب مدينة يافا منذ 4 أيام.

وتجددت أعمال البحث عن الغريق بعد مرور وقت قصير من الإعلان عن العثور على جثة قرب شاطئ "بلماحيم" في مدينة "ريشون لتسيون، وهو أحد الشواطئ التي يتم البحث فيها عن الشاب عبد الرحمن شهوان.

ونُقل عن عائلة شهوان أن الجثة التي تم العثور عليها لا تعود لابنها المفقود.

عبد الرحمن شهوان

وواصل عدد من الصيادين من سكان يافا ومتطوعين من بلدات عربية أخرى أعمال التفتيش والمساعدة والبحث عن الشاب المفقود.

وناشدت عائلة شهوان أهالي يافا والمجتمع العربي بمساعدتهم في العثور على ابنها.