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شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يصل السودان على متن أول رحلة مباشرة بين الخرطوم وتل أبيب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 أغسطس 2020
صل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، العاصمة السودانية، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، ضمن جولة في الشرق الأوسط، وفقا للبيان.
وكتب بومبيو، في تغريدة على موقع تويتر "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان".
ويرتقب أن يلتقي بومبيو كلا من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وكان بومبيو قد التقى يوم الاثنين في القدس كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ونظيره البريطاني، دومينيك راب.
وبحسب واشنطن، سيؤكد بومبيو في الخرطوم على "دعمه لتعميق العلاقات بين السودان وإسرائيل.
والزيارة هي الأولى لوزير خارجية أميركي إلى السودان منذ عام 2004، وتأتي في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدينة في السودان.
ومن المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب دعم واشنطن للسلام في السودان.
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