شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الكشف عن آخر مستجدات جبهات القتال بمحور الضالع والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 كشفت مصادر مطلعة، عن آخر مستجدات جبهات القتال بمحور الضالع.

Advertisements وأفادت المصادر، بأن مواجهات محتدمة بالسلاح المتوسط اندلعت على طول قطاعات جبهات الشمال الغربي لمحور الضالع. وذلك ابتداء من قطاع هجار-باب غلق حتى قطاع الثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء.

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