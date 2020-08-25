شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول "آبي أحمد".. "بومبيو" في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

وصل مطار الخرطوم الدولي اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فى زيارة للبلاد تستغرق ساعاتٍ قادماً من إسرائيل، وذلك بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. ويجري وزير الخارجية الامريكي مباحثات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. ومن المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم أمريكا للانتقال الديمقراطي فى السودان بجانب دعم السلام بالبلاد وعدد من القضايا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصول "آبي أحمد".. "بومبيو" في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.