شكرا لقرائتكم خبر عن "الإرياني" يكشف خداع "الميليشيا" بادعائها مواجهة "القاعدة" والان نبدء بالتفاصيل

• شاركت داعش الارهابية مليشيا الحوثي في حصار منطقة ذي كالب

• سهلت مليشيا الحوثي وصول لإمدادات الغذائية والأسلحة والمعدات لمعسكرات القاعدة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن أكاذيب مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا عن مواجهات مع "القاعدة، داعش" ومحاولاتها صناعة انتصارات اعلامية، هي خداع للرأي العام ومحاولة لتحسين صورتها خارجيا والتغطية على فضيحة تنسيقها الميداني مع الجماعات الارهابية والتي تكشفت بوضوح في المعارك الدائرة بين الشرعية والمليشيا في البيضاء.

وأضاف عبر حسابه الشخصي : لم تخض مليشيا الحوثي اي معارك تذكر مع العناصر الارهابية منذ انقلابها حتى اليوم، وفي معارك قيفة رداع تقدمت بعتادها الثقيل واطقمها صوب مواقع الجيش الوطني والمقاومة وابناء القبائل المساندين للشرعية بتنسيق وتسهيل من "داعش، والقاعدة" دون ان يتم اطلاق رصاصة واحدة بين الطرفين.

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وتابع : سيطرت مليشيا الحوثي مؤخرا على بعض المواقع في"ولد ربيع،القرشيه،يكلا"في البيضاء وهي مناطق خارج سيطرة الحكومة الشرعية ومجاورة للحوثي ومعروفة بنشاط التنظيمات الارهابية بناء على تفاهمات مسبقة، حيث نفذت العناصر الارهابية سلسلة انسحابات قبل وصول المليشيا واندلاع اي مواجهات في المنطقة.

وأضاف : شاركت داعش الارهابية مليشيا الحوثي في حصار منطقة ذي كالب،ومحاولة كسر جبهة عقبة زعج، وتسهيل الالتفاف على المقاومة في زعج، وتواجدوا في الخطوط الخلفية بمنطقة نجد الشواهر مع تقدم المليشيا نحو المشيريف،قبل ان يغادروها بعد معركة وهمية باتجاه رداع عبر الطريق الرئيسي ومرورا بنقاط حوثية، مؤكدا أن التنسيق بين مليشيا الحوثي وتنظيمي "داعش، القاعدة" في مناطق قيفة رداع تم عبر قطع خطوط امداد الجيش والمقاومة وفتح ثغرات للمليشيا للتوغل وتنفيذ التفافات لإسقاط المناطق المحررة، بهدف استنزاف القبائل المؤيدة للشرعية والتأثير على الموقف العسكري للحكومة في مأرب وفرض طوق على المحافظة.

واستطرد : بدورها سهلت مليشيا الحوثي عبر نقاط التفتيش مرور الإمدادات الغذائية والأسلحة والمعدات لمعسكرات "داعش، والقاعدة"، وخلال المواجهات بين الجيش الوطني وعناصر ارهابية في جبهات "حمة لقاح، حمة عواجه، وصرار الجشم" كانت مدفعية الحوثي المتمركزة في سبلة الجرم ومعسكر القصير تتدخل لإسناد داعش.