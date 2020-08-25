اخبار العالم

وفاة وفقدان 18 في انهيار مبنى بالهند

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وفقدان 18 في انهيار مبنى بالهند والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخصان حتفهما، وهناك مخاوف من أن يكون 16 آخرون محاصرين بعد انهيار مبنى سكني في غرب الهند، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وسقط المبنى المكون من خمسة طوابق، والذي تردد أنه كان يضم عدة عائلات، في منطقة رايجاد بولاية ماهاراشترا مساء أمس الاثنين.

وقال مسؤول الشرطة شاشيكيران كاشيد إن شخصين لقيا حتفهما وتم إنقاذ سبعة مصابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وفقدان 18 في انهيار مبنى بالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا