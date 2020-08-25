شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وفقدان 18 في انهيار مبنى بالهند والان نبدء بالتفاصيل
وسقط المبنى المكون من خمسة طوابق، والذي تردد أنه كان يضم عدة عائلات، في منطقة رايجاد بولاية ماهاراشترا مساء أمس الاثنين.
وقال مسؤول الشرطة شاشيكيران كاشيد إن شخصين لقيا حتفهما وتم إنقاذ سبعة مصابين.
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