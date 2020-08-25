شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وفقدان 18 في انهيار مبنى بالهند والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخصان حتفهما، وهناك مخاوف من أن يكون 16 آخرون محاصرين بعد انهيار مبنى سكني في غرب الهند، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وسقط المبنى المكون من خمسة طوابق، والذي تردد أنه كان يضم عدة عائلات، في منطقة رايجاد بولاية ماهاراشترا مساء أمس الاثنين.

وقال مسؤول الشرطة شاشيكيران كاشيد إن شخصين لقيا حتفهما وتم إنقاذ سبعة مصابين.