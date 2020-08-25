شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في لندن تحذر من الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

قالت سفارة المملكة لدى بريطانيا أنه نظراً لسوء الأحوال الجوية وتوقع حصول فيضانات في بعض المناطق في المملكة المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء، تأمل السفارة من كافة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والتواصل مع الشرطة والسفارة في حالة الطوارئ.

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