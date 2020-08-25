شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف محاكمة "البشير" في قضية انقلاب يونيو 1989 والان نبدء بالتفاصيل

استأنفت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة عصام الدين محمد ابراهيم قاضي المحكمة العليا جلساتها اليوم والخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير و27 آخرين المتهمين فى قضية انقلاب يونيو 1989 بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية باركويت. واستأنفت المحكمة جلساتها بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرار محكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق باطلاق سراح ثلاثة من المتهمين من المؤتمر الوطني بالضمانة والمقدم من محاميهم .

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