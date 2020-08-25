شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف محاكمة "البشير" في قضية انقلاب يونيو 1989 والان نبدء بالتفاصيل
واستأنفت المحكمة جلساتها بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرار محكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق باطلاق سراح ثلاثة من المتهمين من المؤتمر الوطني بالضمانة والمقدم من محاميهم .
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