جنود أمريكيين وأسرهم يقاضون إيران لدعمها الإرهاب في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفع مصابون من قدامى المحاربين، وأسر عسكريين أمريكيين قتلوا في العراق دعوى قضائية ضد النظام الإيراني على خلفية تورطه في تمويل ودعم هجمات إرهابية استهدفتهم خلال خدمتهم.



وقال عشرات الجرحى من المحاربين القدامى في شكوى جديدة إن إيران مولت وزودت مجموعات إرهابية مختلفة لقتل وتشويه أفراد من القوات المسلحة الأمريكية في العراق، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأشارت إلى أن أسر العسكريين الذين قتلوا في الهجمات في العراق هم أيضًا من بين أولئك الذين رفعوا دعوى قضائية ضد إيران والعديد من الوكالات والشركات التي تسيطر عليها الدولة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا في 21 أغسطس/آب.

ويقول المحاربون والأسر إن النظام الإيراني مسؤول عن أعمال إرهابية، و"عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب واحتجاز رهائن".

وأفادت ملفات الدعوى أن الإرهابيين كانوا يستخدمون أسلحة إيرانية الصنع، مثل المتفجرات الخارقة للدروع والذخائر والعبوات الناسفة.





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وليست هذه القضية الأولى التي تستهدف إيران، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن عشرات الجنود الأمريكيين وأسرهم، الذين قتلوا أو بترت أطرافهم جراء هجمات من الجماعات الموالية لإيران، باتوا يتجهون إلى مقاضاة طهران لتعويضهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في فبراير/شباط 2016، رفع أكثر من 300 جريح من قدامى المحاربين أو أقارب أفراد الخدمة المقتولين، دعوى تتهم إيران أنها مسؤولة جزئيا عن الخسائر في العراق.

وتركز القضية على 6 ضربات نفذت بالقنابل قتلت وشوهت القوات، في بغداد بين 2005 و2009، وكذلك عملية اختطاف في يناير/ كانون الثاني 2007 شنها مسلحون في جماعات الموالية لإيران وسط العراق وأسفرت عن وفاة 5 من القوات.

كما ينظر القضاء في الأدلة الواردة في أكثر من 80 هجمة أخرى، وسيقرر ما إذا كانت هذه الضربات قد ساعدت إيران في تنفيذها.

ويتهم المسؤولون الأمريكيون الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة طائرة بدون طيار أمريكية بالتورط في حملة القنابل التي كانت تزرعها جماعات موالية لإيران على جانب الطريق والهجمات الأخرى.

ويقول المسؤولون إن الهجمات قتلت مئات الجنود في ذروة الحرب العراقية، التي أزهقت أرواح نحو 4500 من أفراد الخدمة الأمريكية وخلفت أكثر من 30 ألف جريح.