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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 60 ألف و 975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 3 ملايين و167 ألف و323 حالة.
ونقلت شبكة "ان دي تي في" عن وزارة الصحة القول إنه "تم تسجيل 848 حالة وفاة بالفيروس"، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 58 ألف و390 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 66 ألف و 550 حالة شفاء، فيما تعد أعلى حصيلة يومية لحالات الشفاء يتم تسجيلها.
ويشار إلى أن الهند تعد ثالث أكثر دولة تسجيلاً لحالات الاصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
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