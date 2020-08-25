السودان: استئناف محاكمة البشير و27 آخرين اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 استأنفت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، برئاسة مولانا عصام الدين محمد ابراهيم قاضي المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين في قضية انقلاب يونيو (حزيران)ر1989

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم أن ذلك جاء بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرار محكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق بإطلاق سراح 3 من المتهمين ينتمون لحزب المؤتمر الوطني، بالضمانة. Advertisements وكانت المحكمة عقدت في 21 يوليو (تموز) الماضي أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة. وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين و6 مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان. ويواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد تقويض النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها، وقد تصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.

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