صحيفة تتحدث عن مسيرة الإمارات في ظل قيادة أمنت كل مقومات تمكين شعبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، في رحلتنا نحو المستقبل، نُدرك تماماً أننا في وطن عظيم يُجيد تحقيق أهدافه جيداً ونُواصل بعزم مشاريعنا العملاقة على المستوى العالمي، لنؤكد أننا أبناء الأرض التي قدمت للبشرية وأجيالها مسيرة حافلة بالإنجازات المتفردة التي لا تعرف الحدود، وكل منها يعتبر محطة يتم البناء عليها نحو مرحلة جديدة، حيث إن قيادتنا الرشيدة علمتنا دائماً أن لا سقف لطموحاتنا ولا حدود للأحلام التي يتم تحويلها إلى واقع، فالطموح بتصدر الركب العالمي نحو غد البشرية يستوجب نجاحات في أعقد وأصعب العلوم، ومنها علوم الفضاء، وها هو "مسبار الأمل" يُلهب مخيلة العالم بكل ما يجسده من إصرار على صناعة ما يتهيبه الآخرون..



وقالت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365"، ونقوم نحن به بتواضع الكبار الذين يعملون لخير الإنسان والمستقبل الذي بتنا نملك مفاتحه، ونمتلك من شجاعة القرارات الكبرى والعمل على تحقيقها ما يؤهلنا لنكون دائماً في القمة وحيث يجب.

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وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أكد خلال الإعلان عن قطع "مسبار الأمل" أكثر من 100 مليون كيلومتر في الرحلة التاريخية نحو المريخ وفق الجدول المحدد، أن وصول أهدافنا يتطلب منا أن نركز على سُبل تحقيقها دون الالتفات إلى أمور أخرى.. لأن سموه بما غرسه من قناعات وثوابت في نفوس شعبنا رسخ ثبات البوصلة نحو وجهتها، وهو ما أكده سموه بالقول: "الوصول لأهدافنا يتطلب أن لا نلتفت.".

وتابعت من هنا فإن من هالهم نجاح الإمارات وخصال شعبها ومسيرتها المظفرة وإنجازاتها تاهوا وتخبطوا، ولكننا لسنا في وارد التوقف عند هؤلاء فيدنا ممدودة فقط بالخير لمن يؤمن أن التعاون الإنساني سيكون للجميع، أما الذين تقاعسوا عما يجب أن يكونوا عليه فهم من سيخسر اللحاق بالركب الذي لم يستعدوا يوماً ليكونوا فيه، واليوم لا نتوقف وندع لهم أن يتابعوا ما نحققه والقفزات التي يتم إنجازها وما نحن عليه من سعادة ورفعة وقد حجزنا مكاننا المناسب كشركاء حقيقيين في صناعة الحضارة.

وأوضحت في ختام افتتاحيتها أن وطننا يتميز بالقيم والتواضع والثبات والشجاعة وكل ما يرتقي بالنفس البشرية، وقد جعلنا من هذه الميزات جسوراً تصلنا مع باقي أمم الأرض وشعوبها، ولا وقت لدينا لنلتفت ونتوقف عند من فاتهم السباق وخسروا الرهان ويرفضون تغيير قناعاتهم أو تلمس الواقع بطرق جديدة تُواكب عصرها، انتصرنا ونواصل العمل والتقدم وماضون بتعزيز المسيرة بكل ما يملكه شعبنا العظيم من طاقات مبدعة وإمكانات خلاقة، ونُسخر كل ذلك لتعزيز مسيرة الوطن ونيل شرف المشاركة في صناعة مجد لا يعرف الحدود، إنها مسيرة دولة الإمارات في ظل قيادة أمنت كل مقومات تمكين شعبها ليكون الإشعاع الحضاري على ما هو عليه اليوم من الإمارات ولجميع الشعوب التي تؤمن بالتعاون الواجب وتشعر بالفخر والاعتزاز وهي ترى وطننا يواصل العمل ويقهر التحديات في جميع الظروف