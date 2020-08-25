شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرابلس تنتفض في وجه حكومة السراج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لوّح المنتفضون في العاصمة الليبية طرابلس بتحويل تظاهراتهم إلى عصيان مدني، داعين إلى مواصلة التظاهرات العارمة التي تشهدها العاصمة ومختلف مناطق غرب البلاد، فيما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجراء تحقيق فوري وشامل في «الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد أمن موالين لحكومة الوفاق ضد المتظاهرين في طرابلس ما أسفر عن إصابة عدد منهم».



وتشهد طرابلس مسيرات شعبية حاشدة تنادي بالإطاحة بحكومة الوفاق وحل الميليشيات وطرد القوات التركية ومرتزقتها وتوفير الخدمات للمواطنين. وقال مصدر من لجنة الحراك الشعبي الذي يحمل اسم «همة الشباب» لـ«البيان» إن الانتفاضة متواصلة إلى حين الإطاحة بحكومة طرابلس ورئيسها فايز السراج، معلناً أنه سيتم الدخول في عصيان مدني إلى حين تحقيق هذا الهدف.

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