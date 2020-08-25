السيسي يتوجه إلى الأردن للمشاركة في قمة عمان الثالثة

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق.



وبحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي فإن هذه القمة تأتي في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة مارس 2019.



وتهدف قمة عمان البناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين في كلٍ من القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينهم حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.



ووفقاً للسفير راضي فإن الزيارة ستشهد كذلك لقاء الرئيس السيسي مع شقيقه ملك الأردن، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.