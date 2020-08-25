الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بـ"تحقيق شفّاف" في تسميم نافالني

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بروكسل: طالب وزير خارجية الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء الإثنين موسكو بإجراء "تحقيق شفّاف ومستقلّ في تسميم" المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يتعالج في برلين حيث عثر الأطباء على دلائل على تسمّمه.

وقال بوريل في بيان "من الضروري أن تبدأ السلطات الروسية بدون تأخير تحقيقاً مستقلاً وشفّافاً في تسميم نافالني".

وخلصت ألمانيا الإثنين إلى أنّ المعارض البارز للكرملين تمّ تسميمه، ودعت روسيا إلى محاكمة المسؤولين عن ذلك. بالمقابل أكّد الأطباء الروس الذين عالجوه في سيبيريا أنّهم لم يعثروا في جسمه على أي أثر للتسمّم.

وأضاف بوريل أنّ "الاتحاد الأوروبي يدين بشدّة ما يبدو أنّه اعتداء على حياة نافالني"، مشدّداً على أنّ "الشعب الروسي والمجتمع الدولي يطالبان بجلاء ملابسات تسميم نافالني. يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".