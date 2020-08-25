مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران

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طهران: وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي الاثنين الى طهران في زيارة تهدف الى تحسين التعاون بشأن الانشطة النووية الايرانية كما أفاد موقع التلفزيون الايراني الرسمي "ايريب نيوز".

وهي أول زيارة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران منذ توليه مهامه في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وغروسي الذي سيلتقي كبار المسؤولين الايرانيين الثلاثاء يعتزم الضغط من اجل تأمين وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى موقعين نوويين، وذلك خلال محادثاته مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومدير المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي.

ويلتقي غروسي أيضا الرئيس الايراني حسن روحاني الاربعاء قبل عودته الى فيينا حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وافادت الوكالة في بيان السبت انه سيبحث "احتمال وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مواقع ترغب في زيارتها".

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وقال غروسي "قررت المجيء شخصيا إلى طهران للتشديد على أهمية التعاون والتنفيذ الكامل لجميع الالتزامات في ما يخص الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتأتي الزيارة في فترة توتر بين الولايات المتحدة والاوروبيين بعد محاولة واشنطن ابقاء حظر الاسلحة على ايران ومشروعها اعادة فرض عقوبات أممية على الجمهورية الاسلامية.

كما تأتي قبل اجتماع للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والهادف الى منع ايران من امتلاك السلاح الذري، يرتقب عقده في 1 ايلول/سبتمبر.

ونفت ايران على الدوام وجود أي بعد عسكري لبرنامجها النووي.

ويعارض الاوروبيون تفعيل اجراء مثير للجدل اطلقته الاسبوع الماضي واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.