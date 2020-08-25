هل هي بداية التطبيع؟ أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والسودان تنطلق حاملة بومبيو

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أول رحلة مباشرة من إسرائيل نحو العاصمة السودانية الخرطوم، حاملة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وسط سعي إسرائيلي للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السودان.

وغادر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، متوجها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب، والخرطوم، وذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط، تتمحور حول تطبيع العلاقات بين الدول العربية، والدولة العبرية، ومن المتوقع أن يزور بومبيو، أيضا، الإمارات، والبحرين في جولته، التي تستمر خمسة أيام.

وينتظر أن يلتقي الوزير الأمريكي برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لمناقشة استمرار الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية، والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان، وإسرائيل، بحسب المصدر نفسه.

وعقب ذلك ينتظر أن يسافر بومبيو إلى المنامة للقاء ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ويختتم رحلته في الإمارات، حيث يلتقي مع نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.

وتأتي الجولة، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصلت الإمارات، وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو الاتفاق، الذي قوبل بتنديد عربي، وفلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس، والأقصى، والقضية”.