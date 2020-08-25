الاكتظاظ وعدم احترام تدابير كورونا يوقف “ترامواي كازا” عن السير لدقائق

لم تستطيع عربة “الطرامواي”، صباح اليوم الثلاثاء، استئناف حركة السير، بسبب عدم احترام العدد المسموح به في محطة عبدالمومن، في مدينة الدار البيضاء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدم احترام العدد المسموح به داخل عربة “الطرامواي” على مستوى محطة عبدالمومن، أدى إلى توقف دام لدقائق طويلة.

وقالت شركة “كازا الطرامواي”، في بلاغ لها، أن حركة السير عادت إلى الاستئناف بعد توقف دام 25 دقيقة، معتذرة نعتذر عن الإزعاج الناتج عن هذا الحادث الخارجة عن إرادتنا.

وأمام الوضعية الوبائية المقلقة في العاصمة الإقتصادية، التي تتصدر خلال الأيام الجارية، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، تسهر الشركات المشرفة على تسيير وسائل النقل الحضري، عبر الحافلات والطرامواي، على تطبيق اجراءاتها الاحترازية خلال الأيام الجارية.

وفرضت هذه الشركات إجراءات صارمة بهدف منع الاكتظاظ وعدم تجاوز نسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لكافة الحافلات وقاطرات الطرامواي.

