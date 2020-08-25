طقس الثلاثاء.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك المناطق الجنوبية، والجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، والمناطق الوسطى، والشياضمة، والسايس، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، والسهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة على الواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة محتملة محليا.

وسيلاحظ تمرکز سحب غير مستقرة فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، مما سيهيئ الفرصة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية حيث قد تمتد نحو السهول المجاورة و الجنوب الشرقي للبلاد.

فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية ومحليا بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي بداخل الأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، والسواحل والسهول الوسطي، وستهب معتدلة القوة من القطاع الشرقي وأحيانا من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي أو من الغرب أحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و34 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وداخل منطقة سوس والسهول الوسطى، وما بين 23 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشرق الواجهة المتوسطية، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بسهول المحيط الأطلسي، والريف، والأطلس المتوسط والأطلس الصغير، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و19 درجة بالأطلس الكبير.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و48 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وشرق وداخل الأقاليم الصحراوية، ومنطقة سوس، والسهول الوسطى، وغرب السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 38 و42 درجة بالجنوب الشرقي، والسهول الشمالية، والريف الغربي، وشرق السايس وأقصى الجنوب، وما بين 32 و39 درجة بكل من الساحل المتوسطي، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما تبقى من منطقة الريف، والمنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي وجوار السواحل الجنوبية، وستكون ما بين 24 و31 درجة على السواحل ومرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وآسفي، وهائجا بين آسفي وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب، ليتحول إلى قليل الهيجان إلى هائج بعد الزوال.