الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات بكورونا اليوم و1888 إصابة جديدة أمس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، بوفاة 7 مرضى بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات بكورونا منذ بداية الجائحة إلى 856، فيما أصيب بالفيروس 1888 شخصا أمس، اكتشفوا خلال فحوصات أجريت لـ29,987 شخصا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بداية انتشار كورونا 105,252 شخصا، ويرقد في المستشفيات حاليا 424 مريضا بحالة خطيرة، بينهم 120 مريضا يخضعونن لتنفس اصطناعي. ويوجد حاليا 21,368 مصابا نشطا بكورنا، بينما عدد المتعافين بلغ 83,028 شخصا.

وقال مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور حيزي ليفي، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إنه إذا ازدادت الضغوط على المستشفيات وارتفع عدد المسررين بحالة خطيرة إلى 600 أو 700، فإنه ينبغي دراسة فرض قيود جدية أكثر من أجل تقليص انتشار الفيروس.

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وأضاف ليفي أنه يخشى من عواقب سفر مجموعات كبيرة من المتدينين اليهود إلى مدينة أومان في أوكرانيا في مراسم سنوية لزيارة ضريح حاخام هناك.

وكانت اللجنة الوزارية لمواجهة انتشار الفيروس، كابينيت كورونا، صادق أمس على تمديد القيود على التجمهرات لأسبوع آخر.

وأبلغت وزارة الصحة لجنة كورونا في الكنيست، اليوم، بأن أكثر من نصف مليون مواطن في إسرائيل مكثوا في حجر صحي منذ بداية انتشار الفيروس.