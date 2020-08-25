صحيفة إماراتية تتحدث عن قرار إعلان معاهدة السلام مع إسرائيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

قالت صحيفة خليجية، إن الطموح، والتميز، والتنافس ببعده الإيجابي اقتصادياً وعلمياً في خدمة البشرية، سمات الإمارات في التفرد والريادة، وتبوّؤ مصاف الدول في أنحاء العالم وفي قرارها إعلان معاهدة السلام مع إسرائيل، كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء" بقناعتها بالأخوّة الإنسانية جمعت الأديان السماوية على أرضها في 2019، وبإيمانها بقوة العلم والتنمية، أطلقت هذا العام «مسبار الأمل» إلى المريخ، وبدأت العمليات التشغيلية للمحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية وفق أعلى المعايير العالمية.. نقلات نوعية ورصيد إنجازات متفردة في كل شيء، نتاج قرارات استراتيجية لقيادة اختارت في حكمتها الرهان الدائم على التقدم والتطور وخدمة الإنسانية ،إنها العزيمة الإماراتية في بلوغ الذكرى الخمسين للاتحاد العام المقبل، برؤى مبدعة بلا حدود، ورسالة لا شيء مستحيل.

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وتابعت عين الإمارات كانت أمس على بعد 100 مليون كم بين المريخ وكوكبي زحل والمشتري.. وفي الغد القريب ستكون على بعد 493 مليون كم عند مدخل الكوكب الأحمر. وبعد غدٍ طموحنا أبعد وأبعد، لإرادة لا تعرف التراجع.

وقالت في الختام معاهدة السلام، لا بد من التعامل معها من زاوية ما تحمله في ثناياها من إيجابيات، وخاصة في مجالات العلوم والاقتصاد والمعرفة. نحن ننظر إلى المستقبل برؤية عقلانية القرارات الاستراتيجية ورسائلها المشرقة إلى العالم.