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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أَطلَقتْ مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، نيران أسلحتها المتوسطة عشوائيًّا على القُرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا جنوب الحديدة.
وأفاد مصدر محلي في الجبلية، أن القُرى السكنية ومزارع المواطنينَ في المنطقة تعرَّضت لاستهدافٍ بالأسلحة الرشاشة عيار 12,7 و عيار 14,5 ومعدَّل البيكا من الحوثيينَ.
وأضاف المصدر أن الاستهداف تزامن مع عمليات قنصٍ بسلاح القناصة على المارة في الطرقات سبب الخوف والرعب في صفوف المدنيينَ.
ومنذ انطلاق الهدنة الأُممية بالحديدة في عام 2018م تواصِل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها بحق المدنيينَ مخلِّفة الآلاف الضحايا في صفوفهم
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