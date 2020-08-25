شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 استهدَفت مليشيات الحوثي الإرهابية القُرى السكنية بمديرية حَيْس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، مستخدِمة القذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة.

Advertisements مصادر محلية في حَيّس، أفادت أن المليشيات أطلَقت قذائف مدفعية الهاون صوب منازل المواطنينَ تساقطت في محيطها بشكل مكثّف وعنيف. ووفقاً للمصادر، فقد استهدَفت المليشيات القُرى نفسها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وعيار 14.5 بصورة هستيرية. وتواصِل المليشيات الموالية لإيران ارتكاب سلسلة خروقاتها للهدنة الأُممية، في تحدٍّ سافرٍ للمجتمع الدولي والأُمم المتحدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.