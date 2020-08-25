استفحال كورونا في الأرجنتين والبرازيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الاثنين إنها سجلت 17078 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و565 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وحتى الآن سجلت البرازيل ثلاثة ملايين و622861 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 115309 حالات.

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كما أكدت الأرجنتين تسجيل 8713 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين و381 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية للإصابات والوفيات فيما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية زيادة العدوى.

وبعد أسابيع من الإجراءات الصارمة في العاصمة بوينس أيرس وضواحيها، قالت وزارة الصحة إن الحالات تتزايد في أقاليم أخرى في البلاد.

وتقول إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 350 ألف إصابة و7366 وفاة حتى الآن.