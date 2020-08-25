شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي: نتطلع لانطلاقة آمنة للعام الدراسي القادم ووفق أفضل معايير السلامة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من وزراء التربية والتعليم على آخر الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي القادم.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "نتطلع لانطلاقة آمنة ووفق أفضل معايير السلامة لأكثر من مليون طالب وطالبة ضمن منظومة التعليم في الإمارات"

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