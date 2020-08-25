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شكرا لقرائتكم خبر عن 1140 مستفيدا من خدمات العيادات الإماراتية المجانية المتنقلة بمحافظة حضرموت والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 أغسطس 2020
بلغ عدد المستفيدين من العيادات المجانية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الأسبوع الثاني من عملها بـ" منطقة العيص" في محافظة حضرموت و هي المنطقة التي يبعد أقرب مستشفى حكومي عنها نحو 100 كيلو متر .. نحو 1140 مريضا وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية و الإغاثية و الصحية على الساحة اليمنية لدعم الشعب اليمني الشقيق.
يأتي هذا المشروع الصحي الإنساني دعما للأسر غير القادرة لا سيما في المناطق البعيدة التي لا تتوفر فيها مستشفيات أو مراكز طبية، و تتولى العيادات المتنقلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية مثل الكشف عن الأمراض و متابعة المزمن منها إلى جانب متابعة صحة الأمهات والأطفال، مع تقديم الأدوية المجانية للمرضى إضافة إلى توفير العلاج للأمراض المنتشرة في أوساط الأهالي ومنها أمراض الحميات و الإلتهابات و السعال و الأنفلونزا و الجروح و الحروق.
و عبر عدد من المستفيدين من أبناء الشعب اليمني الشقيق عن سعادتهم و جزيل شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة و ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" .. مؤكدين أن وصول العيادات المتنقلة بشكل دوري إلى قراهم خفف عنهم عبء الانتقال إلى المستشفيات بمراكز المديريات سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.
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