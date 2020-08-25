شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد المظاهرات.. محتجون يشعلون النار بويسكونسن الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وتحدى المحتجون مساء الاثنين حظر تجول فرضته السلطات من الغروب إلى الفجر إذ تصدوا لضباط إنفاذ القانون خارج مقر المحكمة المحلية على مسافة غير بعيدة عن المكان الذي سقط فيه جيكوب بليك (29 عاما) جريحا يوم الأحد في مواجهة سجلتها كاميرا بالفيديو.
وقال والد بليك لوسائل الإعلام يوم الاثنين إن حالة ابنه مستقرة بعد أن أجريت له جراحة.
لكن الحادث أطلق موجة من الغضب في مدينة كينوشا الواقعة على مسافة 65 كيلومترا من ميلووكي إذ أصبح أحدث حلقة في سلسلة أحداث تسلط الضوء على معاملة الشرطة للأمريكيين من أصول أفريقية.
وجاءت الواقعة بعد ثلاثة أشهر من مقتل جورج فلويد الأسود في منيابوليس في 25 مايو أيار بعد أن جثا شرطي أبيض بركبته على عنقه مما أثار احتجاجات على وحشية الشرطة والعنصرية في نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة.
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