شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إثيوبيا يزور الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

وصل مطار الخرطوم الدولى صباح اليوم رئيس الوزراء الاثيوبي الدكتور آبي أحمد في زيارة تستغرق يوماً واحداً لتقوية العلاقات ذات الجذور المتعددة بين السودان واثيوبيا.

وكان فى استقباله بالمطار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة .

وكان السفيرالاثيوبي الجديد لدى الخرطوم يبلتال أميرو قال أن زيارة رئيس الوزراء للسودان سيتم خلالها عقد لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

واشار السفير الى ان الزيارة تصب في إتجاه تعزيزالعلاقات بين البلدين و تعضد العلاقات الثنائية وتعظم الأدوارالمتبادلة بين البلدين والشعبين.